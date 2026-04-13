Ο Μενέλαος Μενελάου, διευθυντής της εταιρείας Melios Pet Center Ltd, καταγγέλλει ότι κρατικοί λειτουργοί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία των ζώων, «προκαλούν συστηματικά κακοποίηση και θανάτους χιλιάδων ζώων και πτηνών υπό τη φροντίδα του». Σημειώνει ότι, «παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες του σε αρμόδιες αρχές (υπουργεία, αστυνομία, Γενικό Εισαγγελέα, Πρόεδρο κ.ά.), δεν έχει υπάρξει ουσιαστική διερεύνηση ή απόδοση ευθυνών».

Υποστηρίζει ότι «οι ενέργειες αυτές αποτελούν στοχευμένη εκστρατεία εναντίον του και της επιχείρησής του, με σκοπό την καταστροφή της λειτουργίας της, μέσω παρεμβάσεων, απαγορεύσεων, παραπληροφόρησης, απειλών και διοικητικών εμποδίων». Αναφέρει επίσης παραδείγματα όπως παράνομοι περιορισμοί στη διαχείριση των ζώων, απαγόρευση πρόσληψης προσωπικού και παρεμπόδιση βασικής φροντίδας, που οδήγησαν σε θανάτους ζώων.

«Παρότι έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν παρανομίες και έχουν δοθεί αποζημιώσεις, κανένας υπεύθυνος δεν έχει τιμωρηθεί», τονίζει. Ζητά από διεθνείς οργανισμούς να παρέμβουν ώστε να διεξαχθούν ανεξάρτητες έρευνες, να αποδοθούν ευθύνες και να προστατευθούν τα ζώα.

Τέλος, ενημερώνει για προγραμματισμένη διαμαρτυρία στις 15 Απριλίου 2026, όπου θα παρουσιαστούν στοιχεία και καταγγελίες.

Διαβάστε επίσης: Melios Zoo: Καθυστερήσεις και κρατική αδράνεια καταγγέλλει το Πράσινο Κόμμα