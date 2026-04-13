Την αδυναμία του κράτους να διαχειριστεί έγκαιρα ένα γνωστό πρόβλημα, πριν αυτό οδηγηθεί σε ακραίες και μη αναστρέψιμες καταστάσεις αναδεικνύει η οριστική απόφαση για το κλείσιμο του Melios Zoo, μετά από μια μακρά και πολυετή δικαστική διαδικασία αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πράσινο Κόμμα.

Η κοινωνία αξίζει σοβαρές, τεκμηριωμένες και υπεύθυνες πολιτικές και τα ζώα αξίζουν κάτι περισσότερο από καθυστερημένες αποφάσεις και πρόχειρες λύσεις συνεχίζει προσθέτοντας πως όπου υπάρχουν προβλήματα, αυτά πρέπει να εντοπίζονται έγκαιρα και να διορθώνονται με επιστημονικό και θεσμικό τρόπο.

Το Πράσινο Κόμμα, αφού αναφέρει ότι έχει επισκεφθεί τον χώρο και εκφράσει την πρόθεση για στήριξη πριν η κατάσταση φτάσει στο σημερινό σημείο διατυπώνει τη θέση ότι απαιτούνται έγκαιρη παρέμβαση πριν τα προβλήματα εξελιχθούν σε κρίση, στήριξη και καθοδήγηση για συμμόρφωση, συνεργασία με επιστήμονες, κτηνιάτρους και ειδικούς φορείς και σχέδια διαχείρισης που θέτουν τα ζώα στο επίκεντρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ