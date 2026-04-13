Υπόθεση τραυματισμού ανηλίκου από κροτίδα σε δημοτικό σχολείο της επαρχίας Λάρνακας, το βράδυ της Κυριακής, διερευνά η Αστυνομία.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «γύρω στις 19:30 χθες το απόγευμα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για τραυματισμό προσώπου από χρήση κροτίδας σε δημοτικό σχολείο της επαρχίας Λάρνακας».

«Από εξετάσεις που ακολούθησαν από μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κοφίνου, διαπιστώθηκε ότι ενώ 16χρονος βρισκόταν σε δημοτικό σχολείο της επαρχίας Λάρνακας με άλλα πρόσωπα, τραυματίστηκε στη παλάμη του χεριού του από χρήση εργοστασιακής κροτίδας», προσθέτει.

«Ο ανήλικος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο», σημειώνει.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου, συνεχίζει τις εξετάσεις.

