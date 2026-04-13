Σε επίσημη επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη, ο δικηγόρος Δρ Χρίστος Κληρίδης ζητεί την άμεση επιστροφή του κινητού τηλεφώνου του πελάτη του, Νίκου Κληρίδη, υποστηρίζοντας ότι η συνεχιζόμενη κατάσχεση δημιουργεί σοβαρά νομικά ζητήματα για τη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματικές και προσωπικές ανάγκες, ενώ περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και αρχεία πελατών. Όπως τονίζεται, ενδεχόμενο άνοιγμα ή αντιγραφή του περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, συνιστά παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου, του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, αλλά και συνταγματικών διατάξεων, εκθέτοντας το κράτος σε πιθανές αξιώσεις αποζημιώσεων.

Η επιστολή, όπως αναφέρει ο κ. Κληρίδης, εστάλη και στον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη, χωρίς μέχρι στιγμής ουσιαστική ανταπόκριση.

Αυτούσια επιστολή:

Αγαπητέ κύριε Γενικέ,

Εκ μέρους του πελάτη μου, Νίκου Κληρίδη, αιτούμαι την άμεση επιστροφή του εν χρήσει τηλεφώνου του, το οποίο χρησιμοποιεί για τις επαγγελματικές και προσωπικές του ανάγκες. Η κατάσχεση και παρακράτησή του καθιστά τη Δημοκρατία υπόλογη για αποζημιώσεις.

Στο τηλέφωνο διατηρούνται προσωπικά δεδομένα καθώς και αρχεία πελατών. Οποιοδήποτε άνοιγμα ή αντιγραφή των δεδομένων και του περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, παραβιάζει το επαγγελματικό απόρρητο, το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής και το Σύνταγμα.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκριση.

Δρ Χρ. Κληρίδης

Δικηγόρος



Διαβάστε επίσης: Διευκρινίσεις Αστυνομίας για έρευνα στο σπίτι Κληρίδη–«Καμία στοχοποίηση»