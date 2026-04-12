Το ένταλμα έρευνας εκδόθηκε κατόπιν σχετικής δικαστικής διαδικασίας, με σκοπό την ανεύρεση τεκμηρίων τα οποία ενδέχεται να συμβάλουν ουσιωδώς στη διερεύνηση και εξιχνίαση των καταγγελλόμενων γεγονότων, στο πλαίσιο εξέτασης υπόθεσης που αφορά ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων, αναφέρει η Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση των ισχυρισμών του δημοσιογράφου-ερευνητή Μακάριου Δρουσιώτη.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία σημειώνει ότι «η υποβολή του σχετικού αιτήματος από την Αστυνομία βασίστηκε σε αξιολόγηση συγκεκριμένης μαρτυρίας που έχει νομίμως περιέλθει στην κατοχή της και η οποία κρίθηκε επαρκής για την υποστήριξη της εν λόγω διαδικασίας».

Διαβάστε επίσης: Έφοδος και κατασχέσεις στην οικία Νίκου Κληρίδη-Καταγγελίες για τη διαδικασία

Παράλληλα, τονίζει ότι «σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται πρόθεση ή ενέργεια που να θίγει το δικηγορικό απόρρητο, το οποίο τυγχάνει πλήρους σεβασμού και προστασίας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο».

Η Αστυνομία αναφέρει, επίσης, ότι «ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου».

«Στην παρούσα φάση», προσθέτει, «πρωταρχικό στόχο αποτελεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η αποκάλυψη της αλήθειας, προς αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού».

Καταληκτικά, διευκρινίζει ότι «δεν υπάρχει οποιαδήποτε στοχοποίηση προσώπων, καθότι όλες οι ενέργειες διενεργούνται αποκλειστικά στη βάση αξιολογημένης μαρτυρίας και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες».