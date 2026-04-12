Νέο συνταρακτικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας, το οποίο προβάλει δύο γυναίκες να προσπαθούν να φύγουν από το σημείο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια, προκειμένου να σωθούν.



Δείτε πιο κάτω το συγκεκριμένο βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε από την σελίδα RoadReportCY:







Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της έρευνας έχει ολοκληρωθεί σε όλο το κτήριο και σε όλα τα επίπεδα του κτηρίου που κατέρρευσε στη Γερμασόγεια το Μεγάλο Σάββατο, χωρίς να ανευρεθεί οποιοδήποτε άλλο άτομο, σύμφωνα με ανάρτησή από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέας Κεττής.



Παράλληλα, η Αστυνομία διερευνά τα αίτια κατάρρευσης κτιρίου στη Λεμεσό, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο προσώπων και τον τραυματισμό τριών.



