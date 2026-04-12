Η διαδικασία της έρευνας έχει ολοκληρωθεί σε όλο το κτήριο και σε όλα τα επίπεδα του κτηρίου που κατέρρευσε στη Γερμασόγεια το Μεγάλο Σάββατο, χωρίς να ανευρεθεί οποιοδήποτε άλλο άτομο, σύμφωνα με ανάρτησή από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέας Κεττής.

Όπως αναφέρει, η σκηνή παραδίδεται στην Αστυνομία και οι πυροσβέστες αναχωρούν για τους πυροσβεστικούς σταθμούς Λεμεσού και ΕΜΑΚ.





Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία διερευνά τα αίτια κατάρρευσης κτιρίου στη Λεμεσό, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο προσώπων και τον τραυματισμό τριών.





Διαβάστε επίσης: Συγκλονιστικό βίντεο: Τα δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας