Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται 23χρονη, μετά από τον τραυματισμό της σε οδική σύγκρουση που συνέβη τα ξημερώματα σήμερα στην Πάφο.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Ανδρέα Κεττή, στις 02:10 τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική για τροχαία σύγκρουση παρά τον κυκλικό κόμβο Κονιών στην Πάφο.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, ιδιωτικό όχημα παρεξέκλινε της πορείας του και ανατράπηκε σε γκρεμό ύψους 5 μέτρων περίπου.

Ένας τραυματίας απεγκλωβίστηκε με την χρήση υδραυλικής διασωστικής εξάρτυσης σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του νοσοκομείου Πάφου.

Για τον απεγκλωβισμό ανταποκρίθηκαν ομάδα και όχημα διάσωσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οδηγός του οχήματος ήταν 23χρονη που φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός της με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει σε στηθαία ασφαλείας του δρόμου και να ανατραπεί.

Η 23χρονη μετά τον απεγκλωβισμό της μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω πολυτραυματισμού.

Η 23χρονη κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία στην εντατική, με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ