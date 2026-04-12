Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 23χρονη, μετά από τον τραυματισμό της σε οδική σύγκρουση που συνέβη τα ξημερώματα σήμερα στην Πάφο.

Γύρω στις 2π.μ, ενώ η 23χρονη οδηγούσε το αυτοκίνητο της στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, παρά την περιοχή Κονιών, έχασε τον έλεγχο του οχήματος της με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει σε στηθαία ασφαλείας του δρόμου και να ανατραπεί.

Η 23χρονη απεγκλωβίστηκε από το όχημα της από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω πολυτραυματισμού.

Η 23χρονη κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία στην εντατική, με την κατάσταση της υγείας της, να κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.