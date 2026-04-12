Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου σε όχημα που βρισκόταν εν κινήσει στον δρόμο μεταξύ των κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας προς Κάμπο της Τσακίστρας της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Ανδρέα Κεττή, στις 15:02 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου ανταποκρίθηκε ο πυροσβεσικός σταθμός υπαίθρου Πύργου για πυρκαγιά σε εν κινήσει όχημα στο δρόμο μεταξύ των κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας προς Κάμπο της Τσακίστρας της επαρχίας Πάφο.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα το όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές. Ο οδηγός και ο συνοδηγός (πρόκειται για ηλικιωμένο ζευγάρι) εξήλθαν του οχήματος και δεν κινδύνευσαν.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, για την κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκαν 1 πυροσβεστικό όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και 3 από το Τμήμα Δασών. Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η φωτιά προκλήθηκε από μηχανικό ηλεκτρικό πρόβλημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ