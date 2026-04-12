Φωτιές ξέσπασαν σήμερα τα ξημερώματα σε δύο σπίτια, εξαιτίας αναμένων κεριών.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, γύρω στις 03:20 τα ξημερώματα, ξέσπασε φωτιά σε κουζίνα ιδιωτικής διώροφης οικίας στα Κάτω Πολεμίδια. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από κερί στον πάγκο της κουζίνας και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό της κουζίνας.

Από τον καπνό και την θερμότητα επηρεάστηκε ηβαφή και η ηλεκτρική εγκατάσταση ολόκληρης της οικίας.

Οι ένοικοι μόλις αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά εξήλθαν πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής και είναι καλά στην υγεία τους.

Επίσης, στις 05:26 τα ξημερώματα, ξέσπασε πυρκαγιά σε κουζίνα ιδιωτικής διώροφης οικίας στα Λειβάδια.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από κερί στον πάγκο της κουζίνας και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό της κουζίνας.

Από τον καπνό και την θερμότητα επηρεάστηκε η βαφή και η ηλεκτρική εγκατάσταση ολόκληρης της οικίας.

Οι δύο ένοικοι εισέπνευσαν καπνό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά τους στο Νοσοκομείο.