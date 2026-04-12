Εκτεταμένες ζημιές υπέστη υποστατικό στους Σοφτάδες λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε το Σάββατο.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, αναφέρει ότι «στις 10:48 χθες η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς σε υποστατικό σε χώρο αγροτεμαχίου στην περιοχή Σοφτάδες, Λάρνακας».

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα το υποστατικό και το περιεχόμενό του έπαθαν εκτεταμένες ζημιές, σημειώνει ο κ. Κεττής, προσθέτοντας πως «φαίνεται το υποστατικό να μην ήταν σε χρήση».

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν 2 πυροσβεστικά οχήματα, αναφέρει.

«Τα αίτια παραμένουν άγνωστα, η διερεύνηση συνεχίζεται», καταλήγει ο κ. Κεττής.

Πηγή: ΚΥΠΕ