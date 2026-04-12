Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υψηλότερα επίπεδα ανησυχίας σχετικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (FRA). Η δημοσίευση, με τίτλο «Προστασία των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», παρουσιάζει τα ευρήματα σχετικά με τις στάσεις της κοινής γνώμης απέναντι στη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών από ανηλίκους και τις απόψεις πολιτών και εφήβων για πιθανά ελάχιστα όρια ηλικίας πρόσβασης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην Κύπρο το συνολικό επίπεδο ανησυχίας για τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών από παιδιά φθάνει το 92%, ποσοστό που την κατατάσσει μεταξύ των κρατών με τις υψηλότερες ανησυχίες. Αντίστοιχα υψηλά επίπεδα ανησυχίας καταγράφονται σε χώρες όπως η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, η Λιθουανία, η Σλοβενία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ιταλία. Συγκριτικά χαμηλότερα επίπεδα ανησυχίας καταγράφονται στη Ρουμανία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και την Κροατία, ανάλογα με το είδος του κινδύνου που εξετάζεται.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότεροι από οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες δηλώνουν ότι ανησυχούν αρκετά ή πολύ για μία σειρά πιθανών κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση κοινωνικών δικτύων από παιδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 89% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο τα παιδιά να προσεγγίζονται διαδικτυακά από άτομα που επιδιώκουν να τα εκμεταλλευτούν, ενώ το ίδιο ποσοστό εκφράζει ανησυχία για την έκθεσή τους σε βίαιο περιεχόμενο. Παράλληλα, το 88% δηλώνει ότι ανησυχεί για τον χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά σε ορισμένες εφαρμογές και για την πιθανότητα ανάπτυξης εθισμού. Η έρευνα καταγράφει επίσης υψηλά επίπεδα ανησυχίας για ζητήματα όπως η προστασία προσωπικών δεδομένων, η πρόσβαση σε πορνογραφικό περιεχόμενο, η έκθεση σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, η πιθανότητα στρατολόγησης σε εγκληματικές δραστηριότητες και η έκθεση σε θεωρίες συνωμοσίας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα επίπεδα ανησυχίας κυμαίνονται συνολικά μεταξύ 80% και 89% ανάλογα με το ζήτημα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δηλώνουν ότι ανησυχούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στη Φινλανδία καταγράφεται η μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ επιμέρους κινδύνων, με το 97% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι ανησυχεί για την πιθανότητα τα παιδιά να προσεγγίζονται από άτομα που επιδιώκουν να τα εκμεταλλευτούν, ενώ χαμηλότερο αλλά σημαντικό ποσοστό εκφράζει ανησυχία για την έκθεση σε θεωρίες συνωμοσίας. Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις μεταξύ επιμέρους θεμάτων καταγράφονται επίσης στη Σουηδία, τη Μάλτα, τη Δανία, την Τσεχία και την Εσθονία.

Η έρευνα του FRA εξετάζει επίσης τις απόψεις σχετικά με ενδεχόμενα ηλικιακά όρια πρόσβασης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 74% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 ετών και άνω θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει νομική απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο ηλικίας. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν συχνότερα ως πιθανό όριο την ηλικία των 16 ετών ή των 18 ετών, με ποσοστό 16% για κάθε περίπτωση, ενώ άλλοι ανέφεραν ως πιθανό όριο τα 15 έτη ή τα 14 έτη. Μικρό ποσοστό θεωρεί ότι η πρόσβαση θα μπορούσε να επιτρέπεται από μικρότερη ηλικία, ενώ μέρος των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν επιθυμεί νομικούς περιορισμούς, αναφέροντας ότι η σχετική απόφαση θα μπορούσε να λαμβάνεται από τους γονείς ή να διαφοροποιείται ανάλογα με την πλατφόρμα.

Η έρευνα περιλαμβάνει και τις απόψεις εφήβων ηλικίας 15 έως 17 ετών, οι οποίοι σε σημαντικό ποσοστό θεωρούν επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί στη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων καταγράφηκαν για τις ηλικίες 15 χρονών (16%) και 14 (15%).

Τα αποτελέσματα καταγράφουν επίσης διαφοροποιήσεις ανάλογα με το φύλο και την ηλικία των ερωτηθέντων. Οι γυναίκες εμφανίζονται ελαφρώς πιο ανήσυχες από τους άνδρες για τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών από παιδιά, ενώ τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας εμφανίζονται κατά μέσο όρο πιο ανήσυχα σε σύγκριση με τους νεότερους. Παράλληλα, το 81% των ερωτηθέντων ηλικίας 15 έως 17 ετών δηλώνει ότι ανησυχεί για την έκθεση των παιδιών σε βίαιο περιεχόμενο, σε σύγκριση με 89% των ενηλίκων. Μεγαλύτερη διαφοροποίηση καταγράφεται όσον αφορά την έκθεση σε θεωρίες συνωμοσίας, όπου το 63% των εφήβων δηλώνει ότι ανησυχεί αρκετά ή πολύ, έναντι 81% των ενηλίκων που δήλωσε αντίστοιχη απάντηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ