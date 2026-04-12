Η Ανάσταση ως νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο και ως μήνυμα ειρήνης, συμφιλίωσης και αγάπης, βρίσκεται στο επίκεντρο του πασχαλινού μηνύματος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος απευθύνεται προς τον ορθόδοξο κόσμο εν μέσω ενός διεθνούς περιβάλλοντος γεμάτου συγκρούσεις και αβεβαιότητα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τονίζει ότι η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί «φανερή νίκη της ζωής επί του θανάτου», η οποία ανακαινίζει ολόκληρη τη δημιουργία και ανοίγει τον δρόμο της θέωσης για τον άνθρωπο. Υπογραμμίζει ότι η Εκκλησία διαφυλάσσει αυτή την εμπειρία μέσα από τη λατρεία, τη μαρτυρία των Αγίων και Μαρτύρων, τη μοναστική ζωή και την αποστολή του Ευαγγελίου «έως εσχάτων της γης».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Ανάσταση βιώνεται ως δωρεά ελευθερίας, που ενισχύει τον άνθρωπο στον αγώνα για το αληθινό, το δίκαιο και το αγαθό, υπενθυμίζοντας ότι η πορεία προς την Ανάσταση περνά αναπόσπαστα μέσα από τον Σταυρό. Η χριστιανική αγάπη, σημειώνει, δεν αποτελεί αδυναμία, αλλά δύναμη που συνδυάζει θυσία, θάρρος και αυθεντικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις σύγχρονες συγκρούσεις, υπογραμμίζοντας ότι ο πόλεμος, το μίσος και η αδικία αντιστρατεύονται τις θεμελιώδεις αρχές της χριστιανικής πίστης. «Χριστός Ανέστη» σημαίνει άρνηση της βίας και του φόβου και πρόσκληση σε ζωή ειρήνης, τονίζει, εκφράζοντας προσευχή για τα θύματα των πολέμων, τα ορφανά και τις μητέρες που θρηνούν.

Ο Πατριάρχης αναδεικνύει επίσης την αξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ζητώντας απόλυτο σεβασμό κάθε ανθρώπου και υπενθυμίζοντας ότι η Ανάσταση αποκαθιστά τον άνθρωπο στον αρχικό του προορισμό, θεραπεύοντας τις σχέσεις και φέρνοντας ειρήνη «υπερέχουσα πάντα νου».

Καταληκτικά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθύνει ευχές για ένα ευλογημένο Πάσχα, καλώντας τους πιστούς να ζήσουν τη χαρά της Ανάστασης στην καθημερινότητά τους, με πίστη, αγάπη και ελπίδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ