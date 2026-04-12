Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για άρση της επικινδυνότητας σε οικοδομές που κρίνονται ως ακατάλληλες για χρήση υπογραμμίζει το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σε ανακοίνωση που εξέδωσε για το περιστατικό τμηματικής κατάρρευσης πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια,

«Το περιστατικό αυτό καταδεικνύει ένα πρόβλημα που παρατηρείται σε αρκετές επικίνδυνες οικοδομές στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, αρκετοί ιδιοκτήτες δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν πως η οικοδομή τους βρίσκεται σε κατάσταση που δεν συνιστά κίνδυνο για τους χρήστες και τους διερχομένους», αναφέρει το ΕΤΕΚ.

Παράλληλα, σημειώνει ότι βάσει της νομοθεσίας, ο ιδιοκτήτης μιας οικοδομής φέρει την πλήρη ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτήριό του, ενώ οφείλει να λάβει μέτρα για άρση της επικινδυνότητας στην περίπτωση που η οικοδομή του κριθεί επικίνδυνη. «Νοείται ότι, πέραν της όποιας νομικής υποχρέωσης, είναι σε κάθε περίπτωση αδιανόητο οικοδομές που κρίνονται επικίνδυνες να βρίσκονται σε χρήση ή και σε ενοικίαση, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των ενοικιαστών και των πολιτών», προσθέτει.

«Είναι σαφές ότι τα υφιστάμενα μέτρα για τη διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών, δεν είναι αποτελεσματικά στον βαθμό που πρέπει για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Με αυτό το δεδομένο και αναγνωρίζοντας το μέγεθος του προβλήματος», το ΕΤΕΚ αναφέρει ότι καταβάλλει διαχρονικά προσπάθειες για την αντιμετώπισή του. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι έχει καταθέσει δέσμη προτάσεων στο κράτος για τη διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών, μετά από εκτενή επιστημονική εργασία και έρευνα επί του θέματος.

Σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο προνοεί την ενίσχυση των νομοθετικών εργαλείων που διαθέτουν οι αρμόδιες Αρχές για τη διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών έχει κατατεθεί από το αρμόδιο Υπουργείο στη Βουλή και βρίσκεται υπό συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών. Το υπό αναφορά νομοσχέδιο, σημειώνεται, προνοεί την ένταξη μέτρων που θα συμβάλουν στην εκκένωση επικίνδυνων οικοδομών και στη λήψη μέτρων για άρση της επικινδυνότητας. Μεταξύ άλλων, προνοεί την απαγόρευση ενοικίασης επικίνδυνης οικοδομής, τη διακοπή της παροχής νερού και ρεύματος και την καταγραφή εμπράγματου βάρους στον τίτλο ιδιοκτησίας της οικοδομής, στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης δεν λαμβάνει μέτρα εντός του καθορισμένου διαστήματος για άρση της επικινδυνότητας.

Πρώτιστα ωστόσο, αναφέρει το ΕΤΕΚ, «θα πρέπει να προχωρήσει η θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης κτηρίων, η οποία θα διασφαλίσει ότι τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή φθορών στα κτήρια, λαμβάνονται έγκαιρα και σε στάδιο προτού η οικοδομή καταστεί επικίνδυνη». Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει, «θα πρέπει να προχωρήσει και η δημιουργία Μητρώου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων στη χώρα μας, μέσω του οποίου θα υπάρχει άμεση πληροφόρηση για βασικά στοιχεία που αφορούν το κτηριακό απόθεμα της Κύπρου, περιλαμβανομένης της κατάστασής τους».

«Δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης στην οποία βρίσκονται αρκετά κτήρια της χώρας μας και με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, η νέα Βουλή θα πρέπει να εγκύψει στο πρόβλημα αυτό, ώστε το νομοσχέδιο αυτό να προχωρήσει τάχιστα προς ψήφιση και εφαρμογή», αναφέρει το Επιμελητήριο.

«Παράλληλα, ο κάθε ιδιοκτήτης οικοδομής που έχει κριθεί ακατάλληλη για χρήση θα πρέπει να αναλογιστεί την ευθύνη που φέρει έναντι των ατόμων που διαμένουν σε αυτή, αλλά και έναντι της κοινωνίας ευρύτερα και να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για αποκατάσταση της ασφάλειας», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ