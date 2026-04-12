Η Κυριακή του Πάσχα γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε ολόκληρη την Κύπρο, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές στιγμές του χρόνου.

Από νωρίς το πρωί, οι καμπάνες των εκκλησιών ηχούν χαρμόσυνα, μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης και της νίκης της ζωής απέναντι στον θάνατο.

Σε πόλεις και χωριά, οι οικογένειες συγκεντρώνονται γύρω από το πασχαλινό τραπέζι, όπου πρωταγωνιστούν τα παραδοσιακά εδέσματα, με το αρνί στη σούβλα να έχει την τιμητική του. Το γιορτινό κλίμα συμπληρώνεται από τοπικά έθιμα, παιχνίδια και εκδηλώσεις, που διατηρούν ζωντανή την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Παράλληλα, στους ιερούς ναούς τελείται ο Εσπερινός της Αγάπης, με την ανάγνωση του Ευαγγελίου σε διάφορες γλώσσες, υπογραμμίζοντας το οικουμενικό μήνυμα της Ανάστασης. Η ημέρα κορυφώνεται μέσα σε ατμόσφαιρα χαράς, ενότητας και ελπίδας για το μέλλον.

