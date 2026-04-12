Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα, στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι ισχυροί, 3 με 5 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και στους 13 στα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη, μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 11 στα παράλια και στους 3 στα ψηλότερα ορεινά.