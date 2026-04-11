Στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου μεταφέρθηκε το βράδυ ανήλικο αγόρι ηλικίας περίπου 6 με 8 ετών, το οποίο τραυματίστηκε στο χέρι μετά από έκρηξη κροτίδας στην Κισσόνεργα.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ Μάριο Ιγνατίου, το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10 το βράδυ, αμέσως μετά το άναμμα της λαμπρατζιάς στην περιοχή. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κροτίδα εξερράγη κοντά στο παιδί, με αποτέλεσμα να υποστεί τραυματισμό στο χέρι.

Το παιδί διακομίστηκε άμεσα με όχημα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Πάφου για παροχή ιατρικής φροντίδας και αξιολόγηση της κατάστασής του.

Το νέο περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση κροτίδων, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται κοντά ανήλικα παιδιά.

