Σε νέα δημόσια τοποθέτηση προχώρησε σήμερα ο ιδιοκτήτης του Melios Zoo Park, Μέλιος, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου που αφορά τη λειτουργία της φάρμας του.

Εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει τη λειτουργία της επιχείρησής του, τονίζοντας ότι δεν προτίθεται να συμμορφωθεί με το κλείσιμο της μονάδας.

«Ευχαριστώ για τη διαφήμιση και για την ευκαιρία που μου δίνεται να προχωρήσω εναντίον της διαφθοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη διαδικασία.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η φάρμα λειτουργεί απρόσκοπτα εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, σημειώνοντας ότι «λειτουργούμε κανονικά από το 2000», ενώ ξεκαθάρισε πως τα ζώα που φιλοξενούνται στον χώρο δεν εισήχθησαν με σκοπό τη δημιουργία ζωολογικού κήπου.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των αδειών, ο κ. Μέλιος ισχυρίστηκε ότι είχε επιστρέψει την άδεια λειτουργίας ζωολογικού κήπου πριν από 12 χρόνια. «Όπως διαβάζεται και από την ημερομηνία παραλαβής από το αρμόδιο υπουργείο», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε δημόσια τόσο οργανωμένα σύνολα όσο και ιδιώτες που, όπως είπε, έσπευσαν να τον στηρίξουν μετά τις τελευταίες εξελίξεις. «Όπως φάνηκε, όλοι είναι υπέρ μου εκτός οι Οικολόγοι»

Διαβάστε επίσης: Αντιδρά ο Μέλιος: Η Φάρμα λειτουργεί κανονικά παρά τις ανακοινώσεις (ΒΙΝΤΕΟ)