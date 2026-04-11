Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας μεταφέρθηκε χθες άτομο μετά από πτώση δύο μέτρων από υπό ανέγερση ξύλινη διώροφη κατοικία, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κεττής αναφέρει πως στις 12:16 χθες το μεσημέρι ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία «για διάσωση ζωής μετά από κλήση της υπηρεσίας Ασθενοφόρων στη Λάρνακα».

Σημειώνει πως η Πυροσβεστική Υπηρεσία μετέφερε το τραυματισμένο άτομο με την χρήση σχοινιών και φορείου από τον δεύτερο όροφο στο ισόγειο όπου παραλήφθηκε από το πλήρωμα του ασθενοφόρου και ακολούθως μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Για την διάσωση ανταποκρίθηκαν ομάδα και όχημα διάσωσης, αναφέρει ο κ. Κεττής.

Πηγή: ΚΥΠΕ