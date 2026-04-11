Με ιδιαίτερη κατάνυξη αλλά και έντονο συμβολισμό τελέστηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η Πρώτη Ανάσταση στις Εκκλησίες της Κύπρου, προσελκύοντας πλήθος πιστών που έσπευσαν να συμμετάσχουν στη σημαντική αυτή στιγμή της Ορθόδοξης παράδοσης.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι ναοί γέμισαν με κόσμο κάθε ηλικίας. Η λειτουργία κορυφώθηκε με το χαρακτηριστικό τελετουργικό της Πρώτης Ανάστασης, όταν οι ιερείς σκόρπισαν δάφνες και oι πιστοί κτύπησαν με δύναμη τα στασίδια, μεταφέροντας με έντονο τρόπο το μήνυμα της νίκης της ζωής επί του θανάτου.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η ψαλμωδία του «Ανάστα ο Θεός, κρίνων την γην», ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους ύμνους της ημέρας, που αντήχησε στους ναούς και συγκίνησε τους παρευρισκόμενους.

Οι πιστοί προετοιμάζονται πλέον για την κορύφωση του Θείου Δράματος το βράδυ της Ανάστασης.

Με ιδιαίτερη ταχύτητα έφερε το μήνυμα της πρώτης Ανάστασης ο ιερέας στον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο.