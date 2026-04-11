Φτάνει σήμερα το απόγευμα στην Κύπρο το Άγιο Φως, με ειδική πτήση της Aegean.

Η πτήση θα προσγειωθεί στο παλαιό αεροδρόμιο της Λάρνακας και θα συνοδεύεται από εκπροσώπους της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρου.

Στη συνέχεια το Άγιο Φως θα μεταφερθεί σε όλες τις εκκλησίες, μεταφέροντας το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η μεταφορά του ήταν αβέβαιη, ωστόσο, όπως είχε αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών με ανάρτησή του, διευθετήθηκε η μεταφορά του Αγίου Φωτός με τη μεσολάβηση της Ελληνικής Κυβέρνησης.