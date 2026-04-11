Τη νίκη της ζωής επί του θανάτου εορτάζουν οι Χριστιανοί το Μεγάλο Σάββατο με την κάθοδο του Ιησού στον Άδη, αφού, με τον δικό του θάνατο, νικά τον θάνατο.

«Ανάστα ο Θεός…» ψάλλουν οι ιερείς στις εκκλησίες το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, κατά την «πρώτη Ανάσταση», προαναγγέλλοντας την Ανάσταση του Χριστού μετά την σταύρωση και ταφή του.

Δάφνες σκορπίζονται στο έδαφος, πέφτουν τα μαύρα ρούχα που κάλυπταν τις εικόνες και οι πιστοί χτυπούν τους σκάμνους που συμβολίζει το σπάσιμο των πυλών του Άδη.

Στη νίκη της ζωής επί του θανάτου, έκανε αναφορά ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ σχετικά με το μήνυμα της ημέρας. «Καλούμαστε να αφήσουμε κατά μέρος τις γενικότητες που χρησιμοποιούμε ακόμη και για έννοιες όπως η θρησκεία, η εκκλησία, ο Θεός και να συναντήσουμε ένα επώνυμο Θεό που λέγεται Χριστός Ιησούς. Καλούμαστε σε μια προσωπική σχέση με ένα Θεό που προσλαμβάνει τα πάντα μας μέχρι και τον θανάτο μας. Κατέβαινει εκεί που στενάζουν οι ψυχές, συντρίβει τις πύλες του Άδη και τον γεμίζει με φως. Η ζωή συντρίβει τον θάνατο», ανέφερε.

Κάνοντας αναφορά στην φράση «θανάτω θάνατον πατήσας», ο κ. Κυριακού είπε ότι, με την κάθοδο του στον Άδη, ο Ιησούς «συντρίβει την Άδη».

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου οι πιστοί κατακλύζουν τις εκκλησίες για την Ακολουθία της Αναστάσεως, όπου, τα μεσάνυκτα προς Κυριακή του Πάσχα, ψάλλεται το «Χριστός Ανέστη».

