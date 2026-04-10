Οδηγός καταγγέλθηκε από την Αστυνομία για ζημιά σε δημοτική περιουσία στον Πρωταρά.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας «κατά τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 8 Απριλίου 2026, οδηγός οχήματος προσέκρουσε σε πασσάλους από ανοξείδωτο ατσάλι, οι οποίοι τοποθετήθηκαν πρόσφατα επί των πεζοδρομίων για την ασφάλεια των πεζών και την αποτροπή παράνομης στάθμευσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές».

Αναφέρεται ότι «ο οδηγός εγκατέλειψε τη σκηνή, ενώ, μετά από άμεση επέμβαση της Αστυνομίας και συνεργασία με τον Δήμο, εντοπίστηκε και καταγγέλθηκε».

Πηγή: ΚΥΠΕ