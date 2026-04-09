Έφυγε από τη ζωή, ανήμερα της Μεγάλης Πέμπτης, ο Αντώνης Γεωργαλλίδης, μέχρι πρότινος Γενικός Διευθυντής της ΚΟΕΑΣ, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

«Ο κυπριακός στίβος είναι φτωχότερος από σήμερα. Ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής και μέχρι πρόσφατα Γενικός Διευθυντής της ΚΟΕΑΣ Αντώνης Γεωργαλλίδης, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το απόγευμα, σε ηλικία 65 ετών, νικημένος από τον καρκίνο», αναφέρει ανακοίνωση της ΚΟΕΑΣ.

Η Ομοσπονδία σημειώνει πως «από τον Σεπτέμβριο τού 2020, οπότε και έγινε η πρώτη διάγνωση, ο Αντώνης πάλεψε γενναία, με θάρρος και τόλμη, κέρδισε πάρα πολλές μάχες αυτά τα πεντέμισι χρόνια, όμως τις τελευταίες ημέρες η υγεία του επιδεινώθηκε και νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας».

«Δυστυχώς, σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη του 2026, ταξιδεύει μαζί με τον Χριστό στα επουράνια, σκορπώντας απέραντη θλίψη στην οικογένεια του στίβου και στον κυπριακό αθλητισμό γενικότερα», σημειώνεται στη συλλυπητήρια ανακοίνωση.

«Οι σκέψεις όλων βρίσκονται στη γυναίκα του Κάτια, τα παιδιά τους και σε ολόκληρη την οικογένεια και τους φίλους του, στους οποίους ευχόμαστε συλλυπητήρια, δύναμη και κουράγιο, να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες στιγμές όσο γενναία πάλεψε και ο Αντώνης τα τελευταία χρόνια», αναφέρει η ΚΟΕΑΣ.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο Αντώνης Γεωργαλλίδης, υπηρέτησε εδώ και περίπου 40 χρόνια την ΚΟΕΑΣ από διάφορες θέσεις, και τα τελευταία 14 χρόνια από τη θέση του γενικού διευθυντή.

Η ΚΟΕΑΣ αναφέρει ότι λεπτομέρειες για την κηδεία του Αντώνη Γεωργαλλίδη θα ανακοινωθούν σύντομα.

Παράλληλα, το προεδρείο της Ομοσπονδίας συνήλθε εκτάκτως και έλαβε σειρά αποφάσεων για την απόδοση τιμών.

Συγκεκριμένα, το ΔΣ της ΚΟΕΑΣ θα παραστεί σύσσωμο στην κηδεία, ενώ τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Περικλής Μάρκαρης. Η ΚΟΕΑΣ θα καλύψει επίσης τα έξοδα της κηδείας.

Την ίδια ώρα, στους επόμενους αγώνες στίβου οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ τα φετινά Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών/Γυναικών θα είναι αφιερωμένα στη μνήμη του Αντώνη Γεωργαλλίδη.



Πηγή: ΚΥΠΕ