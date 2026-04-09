Σωτήρια ενδεχομένως ήταν η άμεση επέμβαση και πρώτες βοήθειες που παρείχαν σε γυναίκα 32 ετών, μέλη της Αστυνομίας στη Λάρνακα, σήμερα το πρωί, όταν η 32χρονη αντιμετώπισε λιποθυμικό επεισόδιο.

Συγκεκριμένα, ενώ δύο μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας κατευθύνονταν με υπηρεσιακό όχημα προς την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, αντιλήφθηκαν την 32χρονη να βρίσκεται λιπόθυμη, σε σημείο στην περιοχή της οδού Ζήνωνος.

Αμέσως την πλησίασαν και διαπίστωσαν ότι, η 32χρονη δεν είχε τις αισθήσεις της, είχε μελανό χρώμα δέρματος και σπασμούς και παρουσίαζε σοβαρά συμπτώματα λιποθυμικού επεισοδίου.

Τα μέλη της Αστυνομίας παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην 32χρονη, η οποία άρχισε να ανακτά τις αισθήσεις της. Ταυτόχρονα τα μέλη της Αστυνομίας κάλεσαν στο σημείο ασθενοφόρο, με το οποίο η 32χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Αφού έτυχε ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης, η 32χρονη, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο ως επισκέπτρια, έλαβε εξιτήριο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα μέλη της Αστυνομίας τυγχάνουν συνεχούς εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών και είναι καταρτισμένοι Πρώτοι Βοηθοί, κατέχοντας σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο ανανεώνεται ανά τριετία.



