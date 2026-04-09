Καταρρακτώδεις βροχές σημειώνονται αυτή την ώρα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού στο ύψος των περιοχών Κοφίνου – Χοιροκοιτίας, συνεπεία της οποία παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, ενώ η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

