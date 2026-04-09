Άλλα τέσσερα νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκαν σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας.

Όπως αναφέρεται, και τα τέσσερα νέα κρούσματα, βρίσκονται στις μολυσμένες περιοχές.

Πλέον ο συνολικός αριθμός των μονάδων όπου εντοπίστηκαν κρούσματα, ανέρχεται σε 70.

Συνεχίζονται με αυξημένους ρυθμούς οι δειγματοληψίες από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός των μολυσμένων κτηνοτροφικών περιοχών, οι ιχνηλατήσεις, και οι εργαστηριακές εξετάσεις. Μέχρι στιγμής το εργαστήριο των ΚΥ έχει επιβεβαιώσει ακόμα τέσσερις (4) θετικές μονάδες αιγοπροβάτων, εκ των οποίων δυο (2) στην Δρομολαξια - Μενεού, δυο (2)) στο Γέρι φτάνοντας έτσι, στις 70 μολυσμένες μονάδες σε Λάρνακα (59) και Λευκωσία (11) εντός των μολυσμένων περιοχών.

Οι θανατώσεις των ζώων συνεχίζονται στο παρόν στάδιο τόσο στην Λευκωσία όσον και στη Λάρνακα.

Η δεύτερη φάση του εμβολιασμού βοοειδών έφτασε στο 67 % και στα αιγοπρόβατα στο 44% του ζωικού πληθυσμού αντίστοιχα. Όσον αφορά τους χοίρους έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής το 84% των μονάδων που βρίσκεται εντός των μολυσμένων περιοχών.