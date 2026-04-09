Μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν, οι Βρετανοί έρχονται και πάλι στην Κύπρο για διακοπές. Συγκεκριμένα σημειώθηκε αύξηση στις κρατήσεις κατά 88% σε προορισμούς που είχαν ακυρωθεί προηγουμένως.

Δημοφιλείς προορισμοί όπως η Κύπρος έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της σύγκρουσης, παρά το γεγονός ότι δεν εμπλέκονται άμεσα. Η θέση της στην άκρη της ανατολικής Μεσογείου, μόλις 100 μίλια από τις ακτές του Λιβάνου και της Συρίας στη Μέση Ανατολή, σημαίνει ότι βρίσκεται αρκετά κοντά σε εμπόλεμη ζώνη που εμπλέκονται γειτονικές χώρες όπως το Ισραήλ και το Ιράν.

Μετά το χτύπημα που δέχθηκε η βρετανική βάση RAF, στο Ακρωτήρι της Λεμεσού από ένα drone που εκτόξευσε μια φιλοϊρανική πολιτοφυλακή τον περασμένο μήνα, οι Βρετανοί ακύρωναν τα ταξίδια τους στον δημοφιλή προορισμό διακοπών, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις κατά της μετάβασης στην Κύπρο.

Παρά το γεγονός ότι έχει εμπλακεί έμμεσα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη συνεχιζόμενη σύγκρουση, η Κύπρος σημείωσε τεράστια αύξηση στις κρατήσεις από Βρετανούς τουρίστες. Σύμφωνα με έρευνα της πλατφόρμας κρατήσεων διακοπών «On the Beach», φαίνεται ότι η ζήτηση για ταξίδια στην Κύπρο έχει αυξηθεί. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο αγαπημένος προορισμός φαίνεται να έχει κάνει μια δυναμική επιστροφή. Μάλιστα η Κύπρος σημείωσε μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 88%, αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail

Η Κύπρος βρίσκεται επί του παρόντος λίγο έξω από την πρώτη δεκάδα για τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως. Συγκεκριμένα βρίσκεται στην 12η θέση, και συνεχίζει παράλληλα να ανεβαίνει και να κερδίζει δυναμική, καθώς όλο και περισσότεροι παραθεριστές κλείνουν τα ταξίδια τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής εταιρείας AirDNA, τα ημερήσια ποσοστά ακυρώσεων για βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις στην Κύπρο εκτοξεύτηκαν από περίπου 15% πριν από τη σύγκρουση σε έως και 100% τις ημέρες που ακολούθησαν.

Ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί έκτοτε, αλλά παρέμεινε γύρω στο 45% μέχρι τις 21 Μαρτίου. Η Ελλάδα σημείωσε επίσης μικρή αύξηση στα ποσοστά ακύρωσης.

Το 2025, η Κύπρος υποδέχτηκε τέσσερα εκατομμύρια τουρίστες, και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό από το Ηνωμένο Βασίλειο, με τους Βρετανούς ταξιδιώτες να αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των αφίξεων.

