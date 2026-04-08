Το σκηνικό δεν είναι εύκολο, απαιτείται αφοσίωση, εβδομαδιαίες αναλύσεις, και συγκεκριμένες ενέργειες, από ολόκληρο το τουριστικό γίγνεσθαι και εάν υλοποιηθούν αυτά, μπορούμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λονδίνο μετά τις επαφές που είχε με στρατηγικούς συνεργάτες της Κύπρου.

Όπως ανέφερε, οι συναντήσεις αυτές εντάσσονται σε έναν κύκλο επαφών που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα σε βασικές αγορές, με στόχο την αποτίμηση της πορείας της φετινής περιόδου, και την ενεργοποίηση δράσεων που θα συμβάλουν στην πορεία του Κυπριακού Τουρισμού.

Ο κ. Κουμής αναγνώρισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τόσο την Κύπρο, όσο και άλλους τουριστικούς προορισμούς στην περιοχή. Τόνισε, όμως, ότι οι μέχρι στιγμής ενδείξεις, ιδίως από τη βρετανική αγορά, επιτρέπουν την εκτίμηση ότι οι απώλειες για την Κύπρο θα είναι λιγότερες των αρχικών προβλέψεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον μήνα Μάιο, επισημαίνοντας ότι, παρά τα αρνητικά δημοσιεύματα των προηγούμενων εβδομάδων, «δεν έχει χαθεί» τουριστικά.

Διευκρινίζοντας πως δεν αναμένονται τα περσινά εξαιρετικά αποτελέσματα, τα οποία ούτως ή άλλως αποτελούν ιστορικό ρεκόρ, όπως είπε, τόνισε πως παρόλα αυτά, όλα δείχνουν ότι η Κύπρος θα διατηρήσει τη δυναμική της παρουσία στη διεθνή τουριστική αγορά.

Αναφορικά με τη θερινή περίοδο, ο Υφυπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι οι εκτιμήσεις παραμένουν δύσκολες, καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη και τη διάρκεια της γεωπολιτικής έντασης. Υπογράμμισε, όμως, πως οι μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί διατηρούν σε σημαντικό βαθμό τα προγράμματά τους για την Κύπρο. Γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, όπως χαρακτηριστικά τόνισε.

Την ίδια στιγμή χαρακτήρισε τον Απρίλιο «κρίσιμο μήνα» για τη διαμόρφωση της ζήτησης καθώς όπως είπε θα καθορίσει κατά πολύ την πορεία της φετινής τουριστικής χρονιάς. Ο κ. Κουμής υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης των δεδομένων και την ανάγκη για υλοποίηση συντονισμένων ενεργειών από το σύνολο του τουριστικού τομέα.

Αναφορικά με τα άμεσα μέτρα στήριξης που θα πάρει το Υφυπουργείο του, για να περιοριστούν οι τουριστικές απώλειες, είπε ότι έχουν ήδη ληφθεί σχετικές αποφάσεις που αφορούν στην προώθηση της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, ενώ παράλληλα έχουν προσκληθεί δημοσιογράφοι και influencers από διάφορες χώρες για να δουν από κοντά την πραγματική εικόνα της Κύπρου και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ως τουριστικός προορισμός.

Σημείωσε δε πως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες. Καταλήγοντας, τόνισε ότι η διαχείριση της φετινής χρονιάς απαιτεί «αφοσίωση και συστηματική ανάλυση των δεδομένων ακόμη και καθημερινά», καθώς το τουριστικό περιβάλλον παραμένει σύνθετο και ευμετάβλητο.

Πηγή: ΚΥΠΕ