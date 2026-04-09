Σε συνεργασία με το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), η Χαραλαμπίδης Κρίστης προσφέρει κάθε βδομάδα δωρεάν γάλα σε 6.000 δικαιούχους

Ξεκίνησε ως μια κοινωνική δράση για τη στήριξη οικογενειών με μικρά παιδιά, με στόχο κανένα παιδί 2 έως 10 ετών να μη στερείται το γάλα ως καθημερινό, βασικό αγαθό. Λιγότερο από τρεις μήνες μετά, το πρόγραμμα «Κανένα παιδί χωρίς γάλα», έχοντας αγκαλιαστεί από την κυπριακή κοινωνία, επεκτάθηκε και απευθύνεται πλέον σε περισσότερους από 6.000 δικαιούχους, κάθε ηλικίας.

Υπό τον τίτλο «ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ», το διευρυμένο πρόγραμμα που υλοποιεί η γαλακτοβιομηχανία Χαραλαμπίδης Κρίστης, σε συνεργασία με το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), προσφέρει κάθε μήνα 24.000 λίτρα γάλακτος σε μια σειρά από δικαιούχους, όπως άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, άτομα που λαμβάνουν Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας και παιδιά που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 2-10 ετών, συμβάλλοντας έμπρακτα στην κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών.

Smart social economy

Το πρόγραμμα «ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ» αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης φιλοσοφίας κοινωνικής ευθύνης που η Χαραλαμπίδης Κρίστης υπηρετεί με συνέπεια, σοβαρότητα και μακροπρόθεσμη δέσμευση απέναντι στην κυπριακή κοινωνία, με στόχο τη διασφάλιση της καθημερινής πρόσβασης σε βασικά διατροφικά αγαθά για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Χάρη στη συνεργασία με το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), μια εταιρική πρωτοβουλία μετατρέπεται σε στοχευμένη κοινωνική παρέμβαση, εξασφαλίζοντας το αυτονόητο δικαίωμα για ένα ποτήρι γάλα καθημερινά σε κάθε οικογένεια της Κύπρου.

Με συνολικό αποτύπωμα που φτάνει τις 500.000 ευρώ ετησίως, το πρόγραμμα αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή του Smart Social Economy - του σύγχρονου μοντέλου κοινωνικής συνεργασίας που αναπτύσσει το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), όπου το κράτος πρόνοιας δεν αντικαθίσταται, αλλά ενισχύεται με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα, δημιουργώντας συνέργειες με διαφάνεια, αξιόπιστα διοικητικά δεδομένα και στοχευμένη αξιοποίηση κοινωνικών πόρων εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Με τη βοήθεια μιας ενιαίας πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης για διαχείριση των αιτήσεων και την αξιολόγηση κοινωνικών επιδομάτων, το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) εντοπίζουν τις δικαιούχες οικογένειες και τους αποστέλλουν ειδικά κουπόνια για εξαργύρωση σε επιλεγμένα σημεία πώλησης γάλακτος παγκύπρια. Η πλατφόρμα διακρίνεται για την καινοτομία της, με την Κύπρο να είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ που αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση των αιτήσεων. Από την πλευρά της, η γαλακτοβιομηχανία Χαραλαμπίδης Κρίστης προσφέρει δωρεάν κάθε εβδομάδα γάλα σε περισσότερους από 6.000 δικαιούχους που έχουν επιλεγεί μέσω της πλατφόρμας, οι οποίοι μπορούν να το προμηθευτούν εξαργυρώνοντας τα κουπόνια του υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) σε επιλεγμένα σημεία πώλησης παγκύπρια.

Γάλα σε κάθε σπίτι

Το πρόγραμμα «ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ» εντάσσεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Χαραλαμπίδης Κρίστης, αποτυπώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση να στηρίζει την κοινωνία με συνέπεια, σεβασμό και ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία αναδεικνύεται και ο ουσιαστικός ρόλος του γάλακτος, όχι απλώς ως ενός προϊόντος, αλλά ως βασικού στοιχείου φροντίδας, υγείας και καθημερινής αξιοπρέπειας, που ο στόχος είναι να μη λείπει από κανένα σπίτι.

Από το 2013 η εταιρεία εφαρμόζει εντατικά ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών εταιρικής ευθύνης, επενδύοντας συστηματικά σε συνεργασίες με κοινωνικό αντίκτυπο. Ενδεικτική είναι η πρωτοβουλία «Ενώνουμε τη Φωνή μας για τα Παιδιά της Κύπρου», η οποία απέσπασε διπλή διάκριση στον 10ο Διαγωνισμό Εταιρικού Εθελοντισμού και Εθελοντικής Προσφοράς του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, καθώς και στα CSR Awards. Παράλληλα, η Χαραλαμπίδης Κρίστης διατηρεί σταθερή παρουσία στον τομέα του αθλητισμού, στηρίζοντας τους Κύπριους αθλητές ως μέγας χορηγός της Κυπριακής Ολυμπιακής και της Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.