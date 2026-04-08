Απόπειρα φόνου και υπόθεση βιασμού 43χρονης, που φαίνεται να διαπράχθηκε στη Λευκωσία στις 5 Απριλίου διερευνά η Αστυνομία Σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες επιβεβαιώνονται από την Αστυνομία, στις 5 Απριλίου κατά τις πρωινές ώρες λήφθηκε πληροφορία για γυναίκα η οποία περιφερόταν τραυματισμένη σε περιοχή στη Λευκωσία και συγκεκριμένα στο δημοτικό διαμέρισμα της Μόρφου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας για έρευνες, καθώς και ασθενοφόρο που μετέφερε την 43χρονη στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Η γυναίκα εξετάστηκε από ιατροδικαστή και σύμφωνα με τα ευρήματα της εξέτασης διαπιστώθηκε ότι έφερε εκδορές και εκχυμώσεις σε διάφορα μέρη του σώματος της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν οι ανακριτές ενώπιον τους το απόγευμα της ίδιας ημέρας προχώρησαν στη σύλληψη 39χρονου.

Οδηγήθηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λευκωσίας και εναντίον του εξασφαλίστηκε διάταγμα κράτησης για 8 ημέρες. Τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ 4-5 Απριλίου στην επαρχία της Λευκωσίας και της Λάρνακας.

