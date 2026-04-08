Υπόθεση απαγωγής, βιασμού και απόπειρας φόνου διερευνά η Αστυνομία στην Επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γυναίκα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απαγωγής, βιασμού και επίθεσης από άντρα στη Λευκωσία.

Ίδια ενημέρωση αναφέρει ότι η γυναίκα εξετάστηκε από ιατρό και διαπιστώθηκε ότι έφερε εκδορές σε μέρη του σώματός της.

Ο ύποπτος άντρας συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την 8ημερη κράτησή του.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

