«Τα μέχρι στιγμής εργαστηριακά αποτελέσματα από όλες τις Επαρχίες είναι αρνητικά, πλην των μολυσμένων περιοχών», σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Όπως αναφέρουν, συνεχίζονται οι ιχνηλατήσεις και οι δειγματοληψίες από τις μολυσμένες περιοχές.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα κατέδειξαν ακόμα επτά θετικές μονάδες αιγοπροβάτων (περίπου 2610 αιγοπρόβατα συνολικά), εκ των οποίων δυο στην Δρομολαξια-Μενεού, μια στο Κίτι, μια στην Αθηένου και τρεις στο Γερι φτάνοντας έτσι τις 66 μολυσμένες μονάδες σε Λάρνακα και Λευκωσία.

Η δεύτερη φάση του εμβολιασμού βοοειδών έφτασε στο 65,35%και στα αιγοπρόβατα στο 38,75% του ζωικού πληθυσμού αντίστοιχα. Όσον αφορά τους χοίρους έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής το 73% των μονάδων που βρίσκεται εντός των μολυσμένων περιοχών.

Συνεχίζονται οι καταβολές αποζημιώσεων για τις ποσότητες του γάλακτος, το οποίο έχει καταστραφεί από τις μολυσμένες μονάδες, ενώ ταυτόχρονα άρχισε η καταβολή αποζημίωσης για τις ζωοτροφές που καταστραφικά από τις μολυσμένες μονάδες.