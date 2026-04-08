Εννέα ήταν τελικά τα άτομα που διέτρεξαν κίνδυνο από φωτιά που ξέσπασε σε οικία τα ξημερώματα στη Λάρνακα, όπως διευκρίνισε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής, σημειώνοντας παράλληλα ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την πρόκληση της πυρκαγιας με επικρατέστερο σενάριο να υπάρξε ηλεκτρικό πρόβλημα.

Σε ανακοίνωσή της νωρίτερα για το συμβάν η Πυροσβεστική είχε αναφερθεί σε έξι άτομα.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, Πυροσβεστική, Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία και Αστυνομία διερευνούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

«Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα με επικρατέστερο σενάριο να υπήρξε ηλεκτρικό πρόβλημα», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, εκτεταμένες ζημιές υπέστη ολόκληρος ο δεύτερος όροφος, ενώ κατέρρευσε επίσης η ξύλινη στέγη της οικίας.

Τα εννέα άτομα, τα οποία διέμεναν στην οικία, αφού αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά, απομακρύνθηκαν σε ασφαλή χώρο, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

«Οι ένοικοι της οικίας εξετάστηκαν στη σκηνή από το πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για πιθανά αναπνευστικά προβλήματα από εισπνοή καπνού. Άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προληπτικά λόγω του ότι έπαθε κρίση πανικού», ανέφερε ο κ. Κεττής.

Διαβάστε επίσης: Πυρκαγιά σε οικία στη Λάρνακα: Κατέρρευσε στέγη, απομακρύνθηκαν έξι άτομα

Πηγή: ΚΥΠΕ