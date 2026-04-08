Σήμερα στις 06:02 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά στον δεύτερο όροφο οικίας στη Λάρνακα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.



Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου, ενώ τέθηκε υπό έλεγχο στις 06:41.



Να σημειωθεί ότι από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, υπέστη εκτεταμένες ζημιές ολόκληρος ο δεύτερος όροφος, ενώ κατέρρευσε επίσης η ξύλινη στέγη της οικίας. Έξι άτομα, τα οποία διέμεναν στην οικία, αφού αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά, απομακρύνθηκαν σε ασφαλή χώρο, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι ένοικοι της οικίας εξετάστηκαν στη σκηνή από το πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων. Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.



