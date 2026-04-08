Η Κύπρος κατέγραψε αύξηση 0,8% στον όγκο του λιανικού εμπορίου τον Φεβρουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2026, μία από τις υψηλότερες μηνιαίες επιδόσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat.

Σε ετήσια βάση, η Κύπρος κατέγραψε αύξηση 5% στον όγκο του λιανικού εμπορίου, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ συνολικά στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ ο ημερολογιακά προσαρμοσμένος δείκτης αυξήθηκε κατά 1,7%.

Παράλληλα, ο εποχικά προσαρμοσμένος όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε συνολικά κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Φεβρουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Τον Ιανουάριο του 2026, ο όγκος του λιανικού εμπορίου παρέμεινε σταθερός τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ.

Σε επίπεδο τομέων στη ζώνη του ευρώ, τον Φεβρουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2026, ο όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 0,5% για τρόφιμα, ποτά και καπνό, παρέμεινε σταθερός για μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός καυσίμων αυτοκινήτων) και αυξήθηκε κατά 0,7% για καύσιμα αυτοκινήτων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 0,5% για τρόφιμα, ποτά και καπνό, κατά 0,2% για μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός καυσίμων αυτοκινήτων), ενώ αυξήθηκε κατά 1,0% για καύσιμα αυτοκινήτων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στη Λιθουανία (-2,5%), στην Πολωνία (-2,4%) και στη Σλοβενία (-2,0%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Μάλτα (2,0%), στη Βουλγαρία (1,0%) και στην Κύπρο και την Πορτογαλία (και οι δύο 0,8%).

Σε ετήσια βάση, στη ζώνη του ευρώ τον Φεβρουάριο του 2026, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 1,0% για τρόφιμα, ποτά και καπνό, κατά 2,3% για μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός καυσίμων αυτοκινήτων) και κατά 1,4% για καύσιμα αυτοκινήτων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Στην ΕΕ, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 0,9% για τρόφιμα, ποτά και καπνό, κατά 2,3% για μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός καυσίμων αυτοκινήτων) και κατά 1,6% για καύσιμα αυτοκινήτων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (11,9%), στη Μάλτα (11,4%) και στη Βουλγαρία (7,3%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Ρουμανία (-6,8%), στη Σλοβενία (-3,5%) και στη Σλοβακία (-2,4%), σύμφωνα με τη Eurostat.

Πηγή: ΚΥΠΕ