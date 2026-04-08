Σε υπερθέρμανση φορτιστή οφείλεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε κουζίνα οικίας στο Παραλίμνι.

Σε ανακοίνωση η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι «η ώρα 06:36 χθες, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε κουζίνα οικίας στο Παραλίμνι».

Αναφέρεται ότι «για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 07:05».

Σημειώνεται ότι «από την πυρκαγιά και τη θερμότητα ζημιές υπέστη μέρος της επίπλωσης και του εξοπλισμού της κουζίνας, ενώ από τον καπνό επηρεάστηκε και η βαφή της τοιχοποιίας ολόκληρης της οικίας».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία «η πυρκαγιά προκλήθηκε μετά από υπερθέρμανση φορτιστή που βρισκόταν εντός της κουζίνας».



Πηγή: ΚΥΠΕ