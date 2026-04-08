Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 7ης Απριλίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 8ης Απρίλιου 2026, ανταποκρίθηκε σε 50 κλήσεις για βοήθεια (33 πυρκαγιές, 16 ειδικές εξυπηρετήσεις και 1 ψευδή κλήση).

Η ώρα 06:36 χθες, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε κουζίνα οικίας στο Παραλίμνι, της επαρχίας Αμμοχώστου. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 07:05. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, ζημιές υπέστη μέρος της επίπλωσης και του εξοπλισμού της κουζίνας, ενώ από τον καπνό επηρεάστηκε και η βαφή της τοιχοποιίας ολόκληρης της οικίας. Η πυρκαγιά προκλήθηκε μετά από υπερθέρμανση φορτιστή που βρισκόταν εντός της κουζίνας.

Επιπλέον, η ώρα 04:58, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη, πλινθόκτιστη οικία στην κοινότητα Αγίων Τριμιθιάς, της επαρχίας Λευκωσίας. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας και η πυρκαγιά, η οποία βρισκόταν σε σωρό από άχρηστα υλικά (ξύλινα παλέτα και ελαστικά) εντός της οικίας, τέθηκε υπό έλεγχο στις 05:35. Μετά από έρευνα που διεξήχθη στον χώρο από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δεν ανευρέθηκαν άτομα εντός της οικίας. Η πυρκαγιά δεν αποκλείεται να τέθηκε κακόβουλα από άγνωστα πρόσωπα.

Επιπρόσθετα, σήμερα στις 06:02 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά στον δεύτερο όροφο οικίας στη Λάρνακα. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 06:41. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, εκτεταμένες ζημιές υπέστη ολόκληρος ο δεύτερος όροφος, ενώ κατέρρευσε επίσης η ξύλινη στέγη της οικίας. Έξι άτομα, τα οποία διέμεναν στην οικία, αφού αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά, απομακρύνθηκαν σε ασφαλή χώρο, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι ένοικοι της οικίας εξετάστηκαν στη σκηνή από το πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων. Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.



