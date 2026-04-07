Σε καινούρια ανάρτηση προχώρησε την Τρίτη ο Μακάριος Δρουσιώτης ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι στην σημερινή του επίσκεψη στο Αρχηγείο της Αστυνομίας, παρέδωσε δήλωση 34 σελίδων που υποστηρίζεται από 137 τεκμήρια σε ηλεκτρονική μορφή, αναφορικά με την υπόθεση «Σάντυ».

«Από τα μηνύματα που είχε στο αρχείο της η Σάντη προκύπτουν πολύ σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος, καθώς και υπόνοιες για άλλα σοβαρότατα ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων φόνων, βιασμών και παιδεραστίας, ενώ υπάρχουν συγκλονιστικές αναφορές για σχέσεις ατόμων σε θέσεις εξουσίας με τον υπόκοσμο», είπε χαρακτηριστικά.





Ο ίδιος στην ανάρτηση του αναφέρει ακόμη ότι αντίγραφο της προαναφερόμενης δήλωσης έχει αποσταλεί και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, έτσι ώστε ο ίδιος να μπορέσει να πάρει τις αποφάσεις που χρειάζεται.



Η ανάρτηση Δρουσιώτη:

Έδωσα στοιχεία και τεκμήρια



Σήμερα παράδωσα στην αστυνομία δήλωση 34 σελίδων, υποστηριζόμενη από 137 τεκμήρια σε ηλεκτρονική μορφή. Το υλικό που έχω παραδώσει αφορά τα όσα έχω δημοσιεύσει στο άρθρο μου «Το σκοτεινό πρόσωπο του “Κράτους Δικαίου” στην Κύπρο».



— MAKARIOS DROUSIOTIS (@makdrou) April 7, 2026





Αυτούσια η ανάρτηση του:





«Σήμερα παράδωσα στην αστυνομία δήλωση 34 σελίδων, υποστηριζόμενη από 137 τεκμήρια σε ηλεκτρονική μορφή. Το υλικό που έχω παραδώσει αφορά τα όσα έχω δημοσιεύσει στο άρθρο μου «Το σκοτεινό πρόσωπο του “Κράτους Δικαίου” στην Κύπρο».

Από τα μηνύματα που είχε στο αρχείο της η Σάντη προκύπτουν πολύ σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος, καθώς και υπόνοιες για άλλα σοβαρότατα ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων φόνων, βιασμών και παιδεραστίας, ενώ υπάρχουν συγκλονιστικές αναφορές για σχέσεις ατόμων σε θέσεις εξουσίας με τον υπόκοσμο.

Περιέχονται πληροφορίες για απάτες λευκού κολλάρου, με τη συνεργασία του συστήματος εξουσίας και της κατάθεσης της λείας σε καταπιστεύματα του εξωτερικού. Οι αναφορές παραπέμπουν σε διάφορες υποθέσεις, από την εποχή της φούσκας του χρηματιστηρίου μέχρι τις συμφωνίες αγοράς δανείων και τις εκποιήσεις ακινήτων.

Σε αυτό το πλέγμα φέρονται αναμειγμένοι πολιτικά πρόσωπα, δικαστές, δικηγόροι και άλλοι παράγοντες. Το διακύβευμα είναι η επιβίωση των θεσμών της Δημοκρατίας. Οι αναφορές σε συγκεκριμένα πρόσωπα που κατείχαν ή κατέχουν ανώτατα αξιώματα καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε εσωτερική διερεύνηση από την Αστυνομία ή τη Νομική Υπηρεσία. Όπως προκύπτει από τα μηνύματα, υπήρχε πλήρης έλεγχος των κατασταλτικών μηχανισμών

Είναι επιτακτική η ανάγκη το Υπουργικό Συμβούλιο να ανταποκριθεί στο αίτημα της κοινωνίας για απονομή δικαιοσύνης και να διορίσει αμέσως ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, υπεράνω υποψίας.

Αντίγραφο της δήλωσης απέστειλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να έχει ιδίαν γνώση και να μπορέσει να πάρει τις αποφάσεις που απαιτούνται».



