Στο ΤΑΕ Αρχηγείου προσήλθε λίγο μετά τις 14:15 την Τρίτη ο δημοσιογράφος και υποψήφιος Bουλευτής, Μακάριος Δρουσιώτης, για να καταθέσει τον φάκελο με στοιχεία που σχετίζονται με τις καταγγελίες στις οποίες προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έχω ένα κόκκινο φάκελο», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο ΤΑΕ, «που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία».

Νωρίτερα, είχε ανακοινώσει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ότι ο φάκελος περιλαμβάνει «τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων», τα οποία - όπως υποστηρίζει - καταγράφουν αναλυτικά το ιστορικό της υπόθεσης στην οποία αναφέρεται.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η κατάθεση της «Σάντη» τον διαψεύδει, απάντησε «θα τα πούμε», ενώ ερωτηθείς γιατί να δώσει η «Σάντη» τέτοια κατάθεση, απάντησε ότι δεν είναι δική του δουλειά. Εξάλλου, σε ερώτηση αν μίλησε μαζί της, είπε ότι δεν έχουν καμία επαφή.



Πηγή: ΚΥΠΕ