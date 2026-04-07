Σοβαρότατες καταγγελίες και βαριές αιχμές για τον τρόπο διερεύνησης της υπόθεσης των μηνυμάτων της «Σάντυ» διατύπωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, κάνοντας λόγο για πιέσεις, διαπλοκή σε ανώτατο επίπεδο και θεσμικές παρεμβάσεις, που αλλοιώνουν την πορεία της έρευνας. Την ίδια ώρα, δηλώνει στο Πρακτορείο ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στις κυπριακές αρχές και ζητά διερεύνηση από ανεξάρτητο φορέα του εξωτερικού, ενώ δεν αποκλείει να κινδυνεύει ακόμη και η ζωή του, όπως λέει.

«Τα αναίρεσε όλα υπό φόβο και κατόπιν οδηγιών»

Σύμφωνα με τον Νίκο Κληρίδη, καταλυτική για την εξέλιξη της υπόθεσης είναι η στάση της ίδιας της «Σάντυ», η οποία φέρεται να έχει ανακαλέσει πλήρως τις αρχικές της καταγγελίες.

«Έχει πάει και κατέθεσε ότι όλα είναι ψεύτικα και κατασκευάσματα δικά της», αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή στάσης δεν είναι αυθόρμητη, αλλά αποτέλεσμα πίεσης.

«Τα αναιρεί, γιατί είναι υπό το κράτος του φόβου και γιατί έτσι οδηγίες πήρε από αλλού. Και ο νοών νοείτω», είπε.

Την ίδια στιγμή, θέτει σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αποκαλύπτοντας ότι το ίδιο το αστυνομικό κλιμάκιο, που διερευνά την υπόθεση, «δεν γνωρίζει καν πού έδωσε κατάθεση η Σάντη».

Διερωτήθηκε: «Είναι δυνατόν; Να μην ξέρουν αν έδωσε και πού κατάθεση; Όλα αυτά δείχνουν διαπλοκή», σημειώνει ο κ. Κληρίδης.

Εξάλλου, ο κ. Κληρίδης δεν κρύβει τη δυσπιστία του προς τις αρχές, εξηγώντας γιατί δεν είχε εμπιστευθεί την υπόθεση νωρίτερα στην Αστυνομία.

«Αυτό που ανέμενα έγινε», λέει, για να προσθέσει ότι η δημοσιοποίηση στοιχείων, χωρίς συντονισμό «δημιούργησε χάος» και ότι πλέον «ο έλεγχος είναι στο αντικράτος».

Παράλληλα, αναφέρει ότι ο ίδιος κατέθεσε επί επτά ώρες, παραδίδοντας και το σύνολο των γραπτών μηνυμάτων (SMS) που κατείχε.

Αποστασιοποίηση από τη «Σάντυ»

Σε σχέση με την προσωπική του στάση έναντι της γυναίκας, που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης, δήλωσε πως παύει να τη θεωρεί πελάτισσά του, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ανακάλεσε και παραδέχθηκε κατασκευή των μηνυμάτων.

«Δεν μιλώ εκ μέρους της. Μιλώ ως μάρτυρας, που έχω καταθέσει και έχω θέσει ενώπιον των αρμόδιων αρχών όσα γνωρίζω. Αν ισχύουν αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει από την Αστυνομία ότι έδωσε κατάθεση και ότι αναίρεσε τα πάντα και είπε ότι η ίδια έχει χαλκεύσει τα μηνύματα, σίγουρα, δεν την εκπροσωπώ», ξεκαθάρισε.

Ο Νίκος Κληρίδης αναφέρεται και στην έρευνα που διενεργείται, εκφράζοντας την άποψη ότι η στόχευση έχει μετατοπιστεί. «Προσπαθούν», υποστήριξε, «να καταδικαστεί ο Δρουσιώτης ή εγώ».

Ταυτόχρονα, θέτει το ερώτημα εφόσον η «Σάντη» δηλώνει ότι όλα ήταν κατασκευασμένα, «γιατί δεν συνελήφθη για να ανακριθεί σωστά;».

«Ούτε ο καλύτερος σεναριογράφος…»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στο περιεχόμενο των μηνυμάτων, επιμένοντας στην αυθεντικότητά τους.

Όπως αναφέρει «είναι τόσα πολλά και ο τρόπος που είναι γραμμένα, που ούτε ο καλύτερος σεναριογράφος που πήρε δέκα Όσκαρ δεν θα μπορούσε να τα κατασκευάσει».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αναγνωρίζει ωστόσο τα νομικά εμπόδια, καθώς όπως είπε πρόκειται για υλικό που αποκτήθηκε παράνομα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο στο δικαστήριο, αν και μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνες.

«Καταρχήν», εξήγησε, «είναι προϊόν υποκλοπής, άρα παρανόμως ληφθείσα μαρτυρία. Η ίδια αν δώσει μαρτυρία και υποδείξει κάποια πράγματα, τότε πιθανόν να υπάρχει η δυνατότητα. Μπορούμε να το παραλληλίσουμε με τη υπόθεση Al Jazeera, που ήταν μια μαρτυρία η οποία ήταν παρανόμως ληφθείσα και όμως οι πληροφορίες από το βίντεο οδήγησαν σε έρευνες και οδήγησαν σε ποινικές διώξεις. Μια μαρτυρία, που έχει ληφθεί παρανόμως, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Ωστόσο, πληροφορίες που προκύπτουν από τέτοιο υλικό μπορούν να οδηγήσουν σε έρευνες και ενδεχομένως σε διώξεις, εφόσον επιβεβαιωθούν με νόμιμο τρόπο».

Καταγγελίες για παιδεραστία: «Χωρίς τη μαρτυρία της δεν προχωρά»

Σε ό,τι αφορά στις καταγγελίες περί παιδεραστίας, ο κ. Κληρίδης δήλωσε ότι χωρίς την ίδια ως μάρτυρα, η υπόθεση δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί.

«Ο μόνος τρόπος είναι να καταθέσει η ίδια ως παραπονούμενη. Από τα μηνύματα και μόνο δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί υπόθεση», ανέφερε.

Φόβοι για τη ζωή του

Κλείνοντας, ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης εξέφρασε έντονη ανησυχία για την προσωπική του ασφάλεια, δηλώνοντας ότι αισθάνεται πως βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε κίνδυνο. Είμαι υγιέστατος άνθρωπος και ελπίζω να μην ακουστεί ότι αυτοκτόνησα ή κάτι παρόμοιο», είπε.

Διαβάστε επίσης: Φάκελο με τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων παραδίδει στην Αστυνομία ο Δρουσιώτης

Πηγή: ΚΥΠΕ