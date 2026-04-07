Στην κατάθεση γραπτής δήλωσης ενώπιον της Αστυνομίας, συνοδευόμενης από εκτενές αποδεικτικό υλικό προχωρεί ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος κάνει λόγο για παράδοση «τριψήφιου αριθμού τεκμηρίων».

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα «Χ», σήμερα Μ.Τρίτη, στις 13:30 θα παραδώσει επίσημα φάκελο, που περιλαμβάνει «τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων», τα οποία -όπως υποστηρίζει- καταγράφουν αναλυτικά το ιστορικό της υπόθεσης στην οποία αναφέρεται.

«Την Παρασκευή», αναφέρει συγκεκριμένα, «δεσμεύτηκα να ετοιμάσω γραπτή δήλωση, στην οποία καταγράφω όλο το ιστορικό. Σήμερα, στις 1:30, θα την παραδώσω στην Αστυνομία, μαζί με τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων».

— MAKARIOS DROUSIOTIS (@makdrou) April 7, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ