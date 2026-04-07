Η εικόνα της κυπριακής κοινωνίας που κινείται σε συνθήκες εύθραυστης ισορροπίας αποτυπώνεται σε πρόσφατη έρευνα κοινής γνώμης που δημιουργήθηκε για την Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.



Η συγκεκριμένα έρευνα βασίστηκε σε πρωτογενή συλλογή δεδομένων μέσω προσωπικών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε νοικοκυριά, καλύπτοντας άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες από όλες τις επαρχίες της Κύπρου, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές. Το δείγμα των 1.000 ατόμων ήταν αντιπροσωπευτικό ως προς τη γεωγραφική κατανομή και τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά, ενώ η επιλογή του πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της τυχαίας πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 16 Φεβρουαρίου έως 9 Μαρτίου 2026, διασφαλίζοντας την επικαιρότητα και αξιοπιστία στα ευρήματα της έρευνας.









Κατανάλωση υπό περιορισμούς

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στην κατανάλωση. Το 61% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι αγορές του παρέμειναν σταθερές, το 24% ότι αυξήθηκαν και το 13% ότι μειώθηκαν . Ωστόσο, αυτή η «σταθερότητα» δεν συνδέεται με αύξηση της ευημερίας, αλλά με μια συνειδητή προσαρμογή. Οι πολίτες περιορίζουν τις μη απαραίτητες δαπάνες και επικεντρώνονται κυρίως σε βασικά αγαθά, υιοθετώντας μια πιο συγκρατημένη και αμυντική καταναλωτική συμπεριφορά.





Νοικοκυριά σε οριακή ισορροπία

Η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών αποκαλύπτει μια κοινωνία που ισορροπεί μεταξύ αντοχής και πίεσης. Το 34% δηλώνει ότι «περνά άνετα», ωστόσο το 26% αναφέρει ότι «μόλις τα καταφέρνει», ενώ το 25% δηλώνει ότι «δυσκολεύεται λίγο». Επιπλέον, το 13% αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες και το 2% δηλώνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση επιβίωσης . Συνολικά, δηλαδή, περισσότεροι από τους μισούς πολίτες (66%) κινούνται σε συνθήκες οικονομικής πίεσης.





Η ακρίβεια ως κυρίαρχη ανησυχία

Το πιο έντονο εύρημα της έρευνας αφορά την εκτίμηση για τις τιμές. Το 76% των πολιτών θεωρεί ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί, μόλις το 21% ότι παρέμειναν σταθερές και μόλις το 4% ότι μειώθηκαν . Οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στα τρόφιμα και βασικά αγαθά (59%), στο ηλεκτρικό ρεύμα (54%) και στην ένδυση/υπόδηση (45%) . Η ακρίβεια δεν αποτελεί απλώς οικονομικό φαινόμενο, αλλά τον βασικό παράγοντα πίεσης για τα νοικοκυριά, επηρεάζοντας άμεσα την ποιότητα ζωής τους.





Περικοπές και αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών

Υπό το βάρος της ακρίβειας, οι πολίτες προχωρούν σε εκτεταμένες περικοπές. Μεγάλα ποσοστά δηλώνουν ότι έχουν μειώσει τις δαπάνες τους σε διασκέδαση, διακοπές και ένδυση, ενώ ενισχύεται η στροφή προς προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και η συγκέντρωση δαπανών σε είδη πρώτης ανάγκης . Η καταναλωτική συμπεριφορά μετατρέπεται έτσι σε στρατηγική επιβίωσης, με βασικό στόχο τον έλεγχο του κόστους.





Δάνεια: σημαντικό αλλά διαχειρίσιμο βάρος

Το 42% των νοικοκυριών δηλώνει ότι έχει δάνειο, ενώ το 56% δεν έχει . Από όσους έχουν δανειακές υποχρεώσεις, το 42% χαρακτηρίζει το βάρος «αρκετό», το 17% «πολύ ή πάρα πολύ» και το 38% «λίγο» . Παράλληλα, το 31% θεωρεί το νοικοκυριό του υπερχρεωμένο . Ωστόσο, η πλειοψηφία εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, καθώς το 79% εκτιμά ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.









Προσδοκίες χωρίς δυναμική

Οι προσδοκίες για το μέλλον παραμένουν περιορισμένες. Το 66% των πολιτών εκτιμά ότι η οικονομική του κατάσταση θα παραμείνει η ίδια τους επόμενους 12 μήνες, το 17% αναμένει βελτίωση και το 14% επιδείνωση . Αντίστοιχα, για την οικονομία της χώρας, το 41% προβλέπει σταθερότητα, το 28% καθοδική πορεία και το 24% ανοδική . Η κοινωνία φαίνεται να μην αναμένει δραματικές εξελίξεις, αλλά ούτε και ουσιαστική βελτίωση.





Κοινωνικές ανησυχίες πέρα από την οικονομία

Πέρα από τα οικονομικά δεδομένα, η έρευνα αναδεικνύει και τις βασικές κοινωνικές ανησυχίες. Οι αυξήσεις τιμών αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα για το 63% των πολιτών, ενώ ακολουθούν η διαφθορά με 45% και η φτώχεια και κοινωνική ανισότητα με 43% . Σημαντική ανησυχία προκαλούν επίσης οι αυξήσεις στην ενέργεια (36%), επιβεβαιώνοντας ότι το κόστος ζωής επηρεάζει ευρύτερα την κοινωνική συνοχή.





Μια κοινωνία σε «σιωπηλή αντοχή»

Συνολικά, τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν μια κοινωνία που έχει απομακρυνθεί από την έντονη κρίση, αλλά δεν έχει εισέλθει σε φάση ουσιαστικής ανάπτυξης. Η στασιμότητα των εισοδημάτων, η ακρίβεια και η ανάγκη συνεχών προσαρμογών διαμορφώνουν ένα νέο κανονικό, στο οποίο οι πολίτες επιδεικνύουν αντοχή αλλά όχι αισιοδοξία. Η κυπριακή κοινωνία φαίνεται να βρίσκεται σε μια παρατεταμένη φάση αναμονής, όπου η σταθερότητα δεν συνεπάγεται πρόοδο, αλλά διαχείριση της καθημερινής πίεσης.



Διαβάστε επίσης: Καταναλωτές προσοχή: Αυτά τα προϊόντα θεωρούνται επικίνδυνα (ΦΩΤΟ)