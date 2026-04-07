Το τελευταίο επταήμερο έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) Safety Gate 69 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των καταναλωτών, ανακοίνωσε Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, τα προϊόντα για σκοπούς ελέγχου κατανεμήθηκαν στηνΥπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή 27 προϊόντα, στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 21 προϊόντα με ένα (1) από αυτά να έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο, στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών 11 προϊόντα, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 8 προϊόντα, στο Τμήμα Περιβάλλοντος 1 προϊόν και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες 1 προϊόν.

Οι καταναλωτές να ανατρέξουν απευθείας στην ιστοσελίδα του Safety Gate, για να αναζητήσουν όλα τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και να λάβουν σχετικές πληροφορίες, ώστε να αποφύγουν τη χρήση τους, προσθέτει η Υπηρεσία, που σημειώνει ότι η ιστοσελίδα του Safety Gate παρέχεται και στην ελληνική γλώσσα.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια Αρχή. Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα συγκεκριμένα προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί, και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια Αρχή.









Πηγή: ΚΥΠΕ