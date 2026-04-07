Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Γιώργος Μυλωνάκης, καταγγέλλοντας την κατασκευή ψευδών τηλεφωνικών συνομιλιών και γραπτών μηνυμάτων που φέρονται να τον εμπλέκουν στην υπόθεση «Σάντυ» και Μακάριου Δρουσιώτη στην Κύπρο.

Σε ανάρτησή του στο X, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Μυλωνάκης αναφέρει ότι προσκόμισε αποδεικτικό υλικό το οποίο, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τα επίμαχα στοιχεία είναι κατασκευασμένα και ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του αποδίδονται.

Παράλληλα, στρέφεται κατά δημοσιεύματος της εφημερίδας «Documento» (5 Απριλίου 2026), το οποίο, όπως σημειώνει, τον εμπλέκει σε «μυθιστορηματικού τύπου σκάνδαλο» που περιλαμβάνει κατηγορίες περί διαφθοράς, παιδεραστίας και μυστικιστικών οργανώσεων.

Ο ίδιος τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή είχε απορρίψει τις συγκεκριμένες αναφορές ως πλήρως ανυπόστατες, υπογραμμίζοντας ότι πλέον, με το υλικό που κατέθεσε ενώπιον των δικαστικών αρχών, προκύπτει –κατά τους ισχυρισμούς του, η τέλεση σοβαρών αξιόποινων πράξεων εις βάρος του.



Διαβάστε επίσης: Φάκελο με τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων παραδίδει στην Αστυνομία ο Δρουσιώτης

Εκφράζοντας εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, ο κ. Μυλωνάκης δηλώνει ότι αναμένει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση των υπευθύνων, σημειώνοντας ότι οι ενέργειες αυτές πλήττουν όχι μόνο την προσωπική του υπόληψη, αλλά επιχειρούν και τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων.



