Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνει την Άτυπη Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής στον τομέα της Αστυνομικής και Δικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέσεις (CATS) στις 14 και 15 Απριλίου, στο ξενοδοχείο Radisson Blu, στην Λάρνακα.

Ανακοίνωση της ΝΥ αναφέρει ότι πρόκειται για υψηλού επιπέδου συνάντηση στην οποία θα συζητηθούν οριζόντια θέματα ποινικού δικαίου και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικά θέματα, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου και του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, όπως η Eurojust και η Europol.

Το πρόγραμμα εργασιών θα επικεντρωθεί σε καίρια ζητήματα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στη διασυνοριακή διάσταση και τον αποτελεσματικό συντονισμό των αρμόδιων φορέων.

Οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying), ιδίως ως προς την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον, την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, καθώς και τον ρόλο, την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δικαιοσύνης, ειδικά της Eurojust και της Europol.

Χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών θα απευθύνει ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Σάββας Α. Αγγελίδης.

Η συχνότητα της συνάντησης της Συντονιστικής Επιτροπής στον τομέα της Αστυνομικής και Δικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέσεις είναι μια φορά ανά εξάμηνο στις Βρυξέλλες και μια φορά, υπό τη μορφή άτυπης συνάντησης, στη χώρα Προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ