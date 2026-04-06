Συνολικά 3.331 φυσικοί φάκελοι αδειοδότησης διεκπεραιώθηκαν από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας για επιτάχυνση των διαδικασιών και ουσιαστική μείωση των εκκρεμοτήτων.

Σε ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρεται ότι κατά την 1η Ιουλίου 2024, ημερομηνία σύστασης των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, ο ΕΟΑ Λάρνακας παρέλαβε συνολικά 4.283 φυσικούς φακέλους, εκ των οποίων 1.683 αφορούσαν πολεοδομικές αιτήσεις και 2.600 οικοδομικές άδειες.

Προστίθεται πως μέχρι σήμερα, έχουν ήδη διεκπεραιωθεί 3.331 φάκελοι, ποσοστό 77,77%, γεγονός που αποτυπώνει ουσιαστική αποσυμφόρηση του συσσωρευμένου όγκου εργασίας και σαφή επιτάχυνση των διαδικασιών, με τους εκκρεμείς φάκελοι να περιορίζονται πλέον σε 952, δηλαδή στο 22,23% του συνόλου, εκ των οποίων 466 αφορούν πολεοδομικές αιτήσεις και 486 οικοδομικές άδειες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πλείστες εκκρεμότητες αφορούν πολύπλοκες υποθέσεις και κυρίως υποθέσεις για τις οποίες για τις οποίες αναμένονται απόψεις από τρίτους φορείς και κυβερνητικά τμήματα. «Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την πιο αποτελεσματική διαχείριση των νέων αιτήσεων, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού επικεντρώνεται πλέον στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος "Ιππόδαμος", επιταχύνοντας περαιτέρω τους χρόνους εξέτασης», συμπληρώνεται σχετικά.

Η πρόοδος αυτή, συνεχίζει η ανακοίνωση του ΕΟΑ Λάρνακας «επιβεβαιώνει τη στοχευμένη και συστηματική προσπάθεια για ενίσχυση της αποδοτικότητας, μείωση των χρόνων αναμονής και ουσιαστική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες».

«Ο ΕΟΑ Λάρνακας συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση παρεμβάσεων που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του, με στόχο την πλήρη εξάλειψη των εκκρεμοτήτων και τη διασφάλιση ταχύτερων, πιο διαφανών και αξιόπιστων διαδικασιών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ