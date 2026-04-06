Με ιδιαίτερες συνθήκες και αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί φέτος η τελετή αφής του Αγίου Φωτός, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της Αρχιεπισκοπής Χριστάκης Ευσταθίου μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», στο πλαίσιο συζήτησης για τη Μεγάλη Εβδομάδα και το νόημά της.

Αναφερόμενος στα νέα δεδομένα, ο Ευσταθίου ανέφερε ότι «είναι τα νέα δεδομένα φέτος που προκύπτουν από τις εξελίξεις και πιστεύω ότι δικαιολογούνται τέτοια μέτρα διότι μιλούμε τώρα για ασφάλεια των ανθρώπων που θα είναι εκεί», προσθέτοντας πως «τα τελευταία δεδομένα συνειδητούν ότι θα είναι κάτω από δρακόντια και αυστηρά μέτρα ασφαλείας».

Όπως εξήγησε, «θα υπάρχουν, βέβαια, αντιπροσωπίες εκεί των δογμάτων, θα γίνουν οι τελετές και όλα αυτά, πλην όμως δεν θα υπάρχει κοσμοσυρροή, όπως υπάρχει κάθε χρόνο», σημειώνοντας παράλληλα ότι «ούτως ή άλλως είναι ένας τόπος ο οποίος μας συνήθισε σε τέτοιου είδους καταστάσεις».

Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι «διεξάγονταν κάποιες προσπάθειες, κυρίως σε διπλωματικό επίπεδο, νομίζω πάντοτε ήταν προς πάντο υπουργείων εξωτερικών της Ελλάδος για να διευθετήσει τα της μεταφοράς του Αγίου Φωτός», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «το κατά πόσο θα επιτευχθεί και φέτος κάτι είτε μέσω μιας άλλης διαδρομής, είτε μέσω εναλλακτικών που υπάρχουν, είτε και να μην καταφέρουν τελικά να έρθει το Άγιο Φως, δεν αλλάζει τα δεδομένα».

Όπως τόνισε, «η Ανάσταση είναι Ανάσταση, θα την γιορτάσει ο κόσμος», ενώ υπογράμμισε ότι «το Άγιο Φως είναι το ίδιο αγιασμένο σε όλους τους ναούς όπως βγαίνει εκείνη τη στιγμή» και πως «κάθε στιγμή ο Αναστάς Κύριος ακριβώς είναι το μεγάλο θαύμα της Ορθοδοξίας».

Στη συνέχεια ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι «σίγουρα είναι ταραγμένες εποχές που ζούμε», προσθέτοντας πως «αλλά πάντοτε υπήρχαν όλα αυτά» και τονίζοντας ότι «το γεγονός είναι ότι μπαίνουμε σε μια ξεχωριστή εβδομάδα, σε ένα σταυροαναστάσιμο οδοιπορικό».

Όπως εξήγησε, «είναι μέγεθος πνευματικό η Μεγάλη Εβδομάδα, δεν είναι μεγάλη ως προς τη χρονική διάρκεια της», αλλά «είναι μεγάλη γιατί συμπυκνώνει ακριβώς στη διάρκεια της αυτό το μυστήριο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου. όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «το μεγάλο μυστήριο είναι πως ένας Θεός έρχεται να συναντήσει τον άνθρωπο επειδή ακριβώς τον έχει ερωτευτεί τόσο πολύ» και ότι «ο έρωτας αυτός, η εξουσία αν θέλεις του Θεού, μετουσιώνεται σε θυσία και πάθος για τον άνθρωπο», επισημαίνοντας πως «είναι ένας δείκτης και για όσους σήμερα θα σου πουν για την εξουσία, δηλαδή τι σημαίνει πραγματικά η εξουσία στον κόσμο, στη ζωή».

Καταληκτικά, ο Ευσταθίου ανέφερε ότι «η Μεγάλη Εβδομάδα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κυρίως η υμνολογία, το όλο τελετουργικό και τα όσα τελούνται», τα οποία «μεταφυσιώνουν πνευματικά τον άνθρωπο σε αυτό το οδοιπορικό», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η πρόκληση μεγάλη είναι ο άνθρωπος να έχει και ανάλογα βιώματα σε αυτή τη διάρκεια, να μην μείνει μόνο στα έθιμα, τα ήθη, τις συνήθειες, αλλά να διεισδύσει στο βαθύτερο νόημα».

