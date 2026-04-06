Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ανακοίνωσε ότι κατά την περίοδο από τις 06:00 της 29ης Μαρτίου 2026 έως τις 06:00 της 5ης Απριλίου 2026 ανταποκρίθηκε σε 242 κλήσεις για βοήθεια, εκ των οποίων 149 αφορούσαν πυρκαγιές και 93 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Για το διάστημα από τις 06:00 της 5ης Απριλίου έως τις 06:00 της 6ης Απριλίου 2026, η Υπηρεσία διαχειρίστηκε 45 περιστατικά, τα οποία περιλάμβαναν 24 πυρκαγιές, 16 ειδικές εξυπηρετήσεις και 5 ψευδείς κλήσεις.

Στις 03:52 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε σωρό από άχρηστα υλικά (ξύλινες παλέτες και ελαστικά) σε χώρο εγκαταλελειμμένου υποστατικού στη Λινόπετρα. Στο περιστατικό ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Νικολάου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 04:34. Τα αίτια διερευνώνται και εξετάζεται το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας.

Στις 04:12 λήφθηκε δεύτερη κλήση για πυρκαγιά σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε εξωτερικό χώρο στην κοινότητα Άρμου. Στο σημείο μετέβη ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 04:31. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

